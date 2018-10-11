Иркутская область просит 55 млрд на экологию

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко



Реализация всех предложений, направленных на сохранение экологии Иркутской области, в том числе на природоохранные мероприятия на Байкале, потребует 54,8 млрд рублей в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко, передаёт ТАСС.



По его словам, большая часть средств - более 41 млрд рублей - необходима на федеральный проект «Сохранение озера Байкал». Деньги пойдут на строительство новых и реконструкцию действующих канализационно-очистных сооружений, организацию и обустройство приемных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых коммунальных отходов с судов в акватории озера.



Кроме того, в рамках программы планируется строительство берегоукрепляющих сооружений, рыбного завода в Ольхонском районе и внедрение современных биотехнологических схем искусственного воспроизводства, создание временных передвижных рыбоводных пунктов.





