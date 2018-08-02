В Улан-Удэ подешевели овощи и баранина

Но стала дороже морковь



По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на морковь на 0,43 руб. или 1 %. Наибольшее снижение цен отмечалось на овощи (картофель, капусту, лук, огурцы, помидоры) в среднем на 6,50 руб. или 9,6 %, баранину (кроме бескостного мяса) на 19,01 руб. или 5,2 %, пшено на 1,35 руб. или 3,8 %, яйцо куриное на 1,29 руб. или 2,5 %, вермишель на 1,17 руб. или 2,1 %.



При этом в Чите наибольший рост цен наблюдался на пшено на 1,00 руб. или 2,3 %. Наибольшее снижение цен отмечено на овощи (картофель, капусту, лук, морковь, огурцы, помидоры) в среднем на 3,26 руб. или 5,4 %, яйцо куриное на 0,95 руб. или 1,8 %.



В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на сыры сычужные твёрдые и мягкие на 14,05 руб. или 3,7 %, сахар на 1,27 руб. или 2,7 %, баранину (кроме бескостного мяса) на 5,85 руб. или 1,5 %, пшено на 0,38 руб. или 1,1 %. Наибольшее снижение цен наблюдалось на овощи (капусту, картофель, лук, огурцы, помидоры) в среднем на 6,78 руб. или 10,3 %, яйцо куриное на 1,43 руб. или 3,9 %, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.