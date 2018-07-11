В Бурятии планируют реализовать проект с использованием технологии блокчейн
Сегодня, 11 июля глава Бурятии и компания «Центр облачных технологий» (Китай) подписали соглашение о намерениях по реализации проекта «Разработка компьютерного программного обеспечения: технология Блокчейн (облачные вычисления)». Проект планируют реализовать в городе Гусиноозёрск Селенгинского района, сообщат пресс-служба правительства Бурятии.
Китайская сторона выступает инвестором проекта и намерена вложить в его реализацию порядка 100 миллионов рублей. Прогнозное число создаваемых рабочих мест – 50 человек.
Правительство республики, в свою очередь, рассмотрит вопрос о предоставлении инвестору государственной поддержки, проконсультирует его по вопросам действующего инвестиционного законодательства.
Глава республики выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве. В свою очередь, руководитель китайской компании г-н Сяо Сяоминь выразил надежду, что он, как инвестор, внесёт свой вклад в развитие экономики Бурятии.
Срок реализации данного проекта: 2018 - 2020 годы. Подробный инвестиционный и производственный план будет определён отдельным соглашением сторон.
Справка:
Технология Блокчейн — это новый этап эволюции компьютерных вычислений, позволяющий предприятиям переместить серверы за пределы своей территории (в облако), тем самым расширить свои аппаратные возможности и получить доступ к более надежным и безопасным сетям и системам.
Китайцы решили вложить в IT-проект в Бурятии 100 миллионов
Экономика, Фото:
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