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В Бурятии на водной сцене выступят 108 морин-хууристов

В Бурятии на водной сцене выступят 108 морин-хууристов
Экономика, 
Они выступят на неделе туризма

С 17 по 22 июля в Бурятии пройдёт «Неделя туризма на Великом шёлковом пути», сообщили в пресс-службе министерства туризма Бурятии. Программа недели туризма в Бурятии организована тематически по дням: в каждый из пяти дней фокус будет направлен на один из аспектов развития туризма. 

Вечером 20 июля в рамках мероприятия организаторы устраивают лазерное шоу и концерт «Великие мелодии — Великой степи» с выступлением 108 морин-хууристов, приглашённых из Монголии, на сцене на воде на озере Щучьем. 

Морин хуур — музыкальный инструмент, который впервые упоминается в письменных источниках монгольской империи XIII — XIV веков, а ныне используется музыкантами Бурятии, Республики Тыва и Калмыкии.

По программе фестиваля, перед концертом предусмотрено также развлечение для молодых гостей праздника: квест-игра «Тайна Селенгинской шкатулки».
 
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