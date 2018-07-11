В Бурятии на водной сцене выступят 108 морин-хууристов





Вечером 20 июля в рамках мероприятия организаторы устраивают лазерное шоу и концерт «Великие мелодии — Великой степи» с выступлением 108 морин-хууристов, приглашённых из Монголии, на сцене на воде на озере Щучьем.



Морин хуур — музыкальный инструмент, который впервые упоминается в письменных источниках монгольской империи XIII — XIV веков, а ныне используется музыкантами Бурятии, Республики Тыва и Калмыкии.



По программе фестиваля, перед концертом предусмотрено также развлечение для молодых гостей праздника: квест-игра «Тайна Селенгинской шкатулки».



С 17 по 22 июля в Бурятии пройдёт «Неделя туризма на Великом шёлковом пути», сообщили в пресс-службе министерства туризма Бурятии. Программа недели туризма в Бурятии организована тематически по дням: в каждый из пяти дней фокус будет направлен на один из аспектов развития туризма.