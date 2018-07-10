В здании будет музыкальный и спортивный залы, бассейн и медкабинет
Сейчас территория стройплощадки на улице Зимняя огорожена, вырыт котлован, ведутся работы по армированию плиты фундаментов. Здание детского сада будет состоять из двух двухэтажных блоков, функционально связанных между собой.
В помещениях разместят 16 групп, музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок и медицинский кабинет. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – лето 2019 года.
Кроме этого, в Иркутске закончилось строительство двух детсадов на 110 мест каждый на улице Байкальская и станции Батарейная. Также строится три дошкольных учреждения – на 350 мест в микрорайоне Ново-Ленино и на 110 мест каждый на улицах Касаткина и Академика Бурденко. Объекты находятся на разных этапах строительства. Планируемый срок сдачи – конец 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Детсад на 350 мест построят в Иркутске
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