В Еравнинском районе строится новый ФАП



Объект общей площадью в 131,87 квадратных оснастят современным оборудованием на сумму 250,813 тысяч рублей. На строительство модульного ФАПа выделено 4528,816 тысяч рублей.



Учреждение будет обслуживать население около 400 человек. Радиус обслуживания составляет 5 километров. Село Поперечное располагается в 70 километрах от центральной районной больницы.



Совместно с муниципалитетами решаются задачи кадрового обеспечения новых учреждений. Одной из таких мер стала новая программа «Земский фельдшер», сообщает министерство здравоохранения республики.



Молодые специалисты, желающие поехать работать в районы республики, получат по 500 тысяч рублей. Таким образом, министерство здравоохранения Бурятии планирует укомплектовать более 40 фельдшерско-акушерских пунктов.



В этом году в малых сёлах республики заработают 7 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Полным ходом идёт строительство долгожданного ФАПа в селе Поперечное, Еравнинского района.