Она решит проблему энергоснабжения Бодайбинского района
Федеральная сетевая компания приступила к строительству подстанции «Сухой Лог», которая будет располагаться на севере Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе компании, она инвестирует в проект 12,9 миллиарда рублей. Новые ЛЭП свяжут станцию с действующими электросетями Сибири и Якутии.
К сетям можно будет подключить новых потребителей, в частности, объекты Байкало-Амурской магистрали, нефтепровода и золотодобывающей компании.
На первом этапе мощность подстанции составит 126 МВА, в дальнейшем её планируется увеличить до 250 МВА. Будут построены распределительные устройства 110 и 220 киловатт. Устанавливаемое оборудование способно работать в условиях резко континентального климата.
Между новой подстанцией и существующей – «Мамакан» – в Иркутской области построят две ЛЭП протяжённостью 170 километров каждая. Для этого выполнят двухцепный переход через реку Витим длиной 1120 метров. Высота опор составит 106 метров, это обеспечит безопасность для судов.
Ввод подстанции в эксплуатацию позволит решить проблему энергоснабжения Бодайбинского района и обеспечить электроснабжение промышленных объектов.
В Иркутской области построят подстанцию за 12,9 млрд
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