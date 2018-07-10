Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение осваивает новое производство
Соответствующее трёхстороннее соглашение между правительством Бурятии, Приборостроительным объединением и компанией «РиМ» будет подписано 11 июля.
В этот же день состоится открытие нового сборочного цеха продукции для умных сетей на базе ОАО «У-У ППО» и дан торжественный пуск нового производства, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Предприятие планирует запустить серийное производство и сервисное обслуживание автоматизированных интеллектуальных систем контроля и учёта электроэнергии и другого оборудования для отрасли энергетики. Это станет новым этапом развития Приборостроительного объединения, что обеспечит выход компании на рынки гражданской продукции.
Основная цель соглашения – содействие максимально быстрому запуску проекта на территории республики.
Производство оборудования и его сервисное обслуживание будет вестись в партнёрстве с лидером рынка – научно-производственным предприятием АО «Радио и Микроэлектроника (РиМ)», Новосибирск. Компании намерены наладить долгосрочное технологическое и производственное сотрудничество.
Приборостроительное объединение в Улан-Удэ начнёт выпускать продукцию для умных сетей
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение осваивает новое производство
В первом полугодии 2018 года пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги на поезда дальнего следования продано 467,8 тыс. электронных билетов
Коммунист Сергей Левченко недавно провозгласил о первой в России пятилетке
Продолжается ремонт дорог в Улан-Удэ
Специалисты обсудят производство натуральных сыров и биопродуктов
Деньги на покупку автобуса выделили из республиканского бюджета. ФОТО
Сергей Чемезов посетил перинатальный центр и промышленные предприятия
Проект реконструкции западной трибуны и спортивного ядра Центрального стадиона «Труд» в Иркутске будет готов к ноябрю
Ремонт будет произведён на аварийных участках
Число предприятий, на которых имелась задолженность по заработной плате, в Бурятии уменьшилось с 14 предприятий на начало 2016 года до 6 предприятий к началу 2018 года
С начала текущего года в Железнодорожном районе Улан-Удэ было проведено 23 заседания административной комиссии, рассмотрено свыше 350 протоколов об административных правонарушениях
Этот опыт хотят распространить и на другие районы Бурятии
Число безработных, зарегистрированных в службе занятости Бурятии, составляло от 5,6 тыс. человек в 2012 году до 6 тыс. в 2017 году
Картошка и морковь наценились почти на 4 рубля
На 1 января 2017 года население Бурятии составляет 984,1 тыс. человек, из них доля трудоспособного населения - 56,1 %