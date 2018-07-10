Приборостроительное объединение в Улан-Удэ начнёт выпускать продукцию для умных сетей

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение осваивает новое производство



Соответствующее трёхстороннее соглашение между правительством Бурятии, Приборостроительным объединением и компанией «РиМ» будет подписано 11 июля.

В этот же день состоится открытие нового сборочного цеха продукции для умных сетей на базе ОАО «У-У ППО» и дан торжественный пуск нового производства, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Предприятие планирует запустить серийное производство и сервисное обслуживание автоматизированных интеллектуальных систем контроля и учёта электроэнергии и другого оборудования для отрасли энергетики. Это станет новым этапом развития Приборостроительного объединения, что обеспечит выход компании на рынки гражданской продукции.



Основная цель соглашения – содействие максимально быстрому запуску проекта на территории республики.



Производство оборудования и его сервисное обслуживание будет вестись в партнёрстве с лидером рынка – научно-производственным предприятием АО «Радио и Микроэлектроника (РиМ)», Новосибирск. Компании намерены наладить долгосрочное технологическое и производственное сотрудничество.



