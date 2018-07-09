Проект реконструкции западной трибуны и спортивного ядра Центрального стадиона «Труд» в Иркутске будет готов к ноябрю
В прошлом году был заключен контракт на проведение этих работ с ООО «Гильдия современных проектов». Цена контракта составляет 10,9 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Проектные работы ведутся с прошлого года. Проект, прошедший экспертизу, мы планируем получить к ноябрю 2018 года. После получения заключения экспертизы мы сформируем заявку на финансирование, в том числе из федерального бюджета, для проведения реконструкции, - сообщил министр спорта области Илья Резник.
Проектом предусматривается реконструкция западной трибуны стадиона «Труд», укладка современных легкоатлетических дорожек и искусственного покрытия с подогревом футбольного поля.
Как подчеркнул министр спорта Иркутской области, на стадионе «Труд» регулярно проводится текущий ремонт. В частности, к XIII международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана» на стадионе частично заменены посадочные места, покрашен парапет, во Дворце спорта «Труд» заменена входная группа.
Проект реконструкции иркутского стадиона «Труд» подготовят к ноябрю
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