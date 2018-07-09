В Улан-Удэ внепланово отремонтируют пять участков сетей

Ремонт будет произведён на аварийных участках









На участке от ул. Жуковского №14 до № 26 произошло 15 аварий, и 17 нарушений в водопроводных колодцах, потребовался ремонт запорной арматуры, пожарных гидрантов.



После проведения указанных работ в течение 50 лет (гарантийный срок) здесь не должно происходить порывов, сообщает управление по информационной политике.

На этих улицах за последние 7 лет произошло в общей сложности 60 аварий. В связи с этим неудобства испытали сотни горожан. Решением комиссии по ЧС при администрации лан-Удэ от 6 июля выделено 4,4 млн. рублей на внеплановый ремонт участков сетей водоснабжения протяжённостью 994 метра.Перекладка труб и ремонт водопроводных колодцев будет производиться по ул. Смолина, 38, Хахалова, 9, Жуковского, 14 – ул. Дзерджинского, 193, ул. Щумяцкого, 8, ул. Жердева, 122. Как показал анализ больше всего аварий происходило на участке от ул. Гагарина №№ 4, 6, 49 до ул. Добролюбова. Здесь ремонт производился в 17 случаях, а также было устранено 12 свищей и разрывов сварочных швов в колодцах.