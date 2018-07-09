Чаще всего зарплату в Бурятии не платят строительные фирмы

Число предприятий, на которых имелась задолженность по заработной плате, в Бурятии уменьшилось с 14 предприятий на начало 2016 года до 6 предприятий к началу 2018 года



Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1 января 2018 года уменьшилась по сравнению с 1 январем 2016 года на 38,6 % и составила

40,2 млн. рублей. Об этом сообщает Бурятстат.



Наибольшая доля просроченной задолженности была сосредоточена в строительстве (52,7 %).



- Основной причиной задолженности является отсутствие у организаций собственных средств, - уточнили в Бурятстате.



