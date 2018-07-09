Число безработных, зарегистрированных в службе занятости Бурятии, составляло от 5,6 тыс. человек в 2012 году до 6 тыс. в 2017 году
В этот период число вакансий на рынке труда превышает число безработных, сообщает Бурятстат.
- Хотя потребность в работниках увеличивается из года в год, численность безработных не уменьшается, а наоборот растёт, что вызвано несоответствием структуры спроса и предложения на рынке труда, - отмечают в Бурятстате.
В 2017 году уровень безработицы в Бурятии по сравнению с 2016 годом не изменился и составил 9,6 %.
Бурятстат: Вакансий на рынке труда больше, чем безработных
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