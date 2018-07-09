Картошка и морковь наценились почти на 4 рубля
В Улан-Удэ за неделю наценились овощи (картофель и морковь), в среднем на 3,45 рубля или 9,7 %. Также подоражали: чай чёрный байховый на 13,33 рублей или 2,9 %, сахар на 1,39 рублей или 2,8 %; вермишель на 1,33 рублей или 2,5 %; свинина (кроме бескостного мяса) на 5,64 рубля или 2,4 %.
Подешевели капуста, лук, огурцы, помидоры в среднем на 2,02 рубля или 3,1 %.
В Чите подорожали пшено на 1,35 рубля или 3,3 %; вермишель на 1,32 рубля или 1,9 %; мука пшеничная на 46 копеек или 1,4 %. Подешевели: яйцо куриное на 4,23 рубля или 7,1 %; овощи (капусту, лук, морковь, огурцы, помидоры) в среднем на 2,28 рубля или 3,2 %.
В Иркутске наценилось масло сливочное на 12,39 рублей или 2,6 %, а капуста, лук, огурцы и помидоры подешевели в среднем на 5,59 рублей или 6,3 %; соль поваренная пищевая на 20 копеек или 1,5 %.
За прошедшую неделю в Улан-Удэ и Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась. В Чите цена бензина марки АИ-95 увеличилась на 7 копеек или 0,2 %. Стоимость бензина АИ-92, АИ-98 и дизельного топлива не изменилась, об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ подешевели капуста и помидоры
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Число предприятий, на которых имелась задолженность по заработной плате, в Бурятии уменьшилось с 14 предприятий на начало 2016 года до 6 предприятий к началу 2018 года
Этот опыт хотят распространить и на другие районы Бурятии
Число безработных, зарегистрированных в службе занятости Бурятии, составляло от 5,6 тыс. человек в 2012 году до 6 тыс. в 2017 году
На 1 января 2017 года население Бурятии составляет 984,1 тыс. человек, из них доля трудоспособного населения - 56,1 %
Минфин предлагает с 2019 года отменить пониженный акциз на российские вина с защищённым географическим наименованием
В среднем рост цен на услуги по республике составил 3,5%
Прокуратура Ангарска провела проверку по задержке оплаты труда работникам ООО «Электрон»
Алексей Цыденов принял работы по первому этапу
1 сентября школьники посёлка Балакта Окинского района Бурятии должны сесть за парты в новой отремонтированной школе
Туроператоров Бурятии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе
Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра
Завершены работы на придомовых территориях
Всего 54 региона под эгидой АСИ участвовали в процессе
Участок тракта на Большое Голоустное (посёлок западном берегу Байкала) с 46 по 70 км закончат реконструировать в этом году
Об этом рассказал сам министр по инвестициям Антон Виноградов