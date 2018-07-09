В Улан-Удэ подешевели капуста и помидоры

Картошка и морковь наценились почти на 4 рубля



В Улан-Удэ за неделю наценились овощи (картофель и морковь), в среднем на 3,45 рубля или 9,7 %. Также подоражали: чай чёрный байховый на 13,33 рублей или 2,9 %, сахар на 1,39 рублей или 2,8 %; вермишель на 1,33 рублей или 2,5 %; свинина (кроме бескостного мяса) на 5,64 рубля или 2,4 %.



Подешевели капуста, лук, огурцы, помидоры в среднем на 2,02 рубля или 3,1 %.



В Чите подорожали пшено на 1,35 рубля или 3,3 %; вермишель на 1,32 рубля или 1,9 %; мука пшеничная на 46 копеек или 1,4 %. Подешевели: яйцо куриное на 4,23 рубля или 7,1 %; овощи (капусту, лук, морковь, огурцы, помидоры) в среднем на 2,28 рубля или 3,2 %.



В Иркутске наценилось масло сливочное на 12,39 рублей или 2,6 %, а капуста, лук, огурцы и помидоры подешевели в среднем на 5,59 рублей или 6,3 %; соль поваренная пищевая на 20 копеек или 1,5 %.



За прошедшую неделю в Улан-Удэ и Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась. В Чите цена бензина марки АИ-95 увеличилась на 7 копеек или 0,2 %. Стоимость бензина АИ-92, АИ-98 и дизельного топлива не изменилась, об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

