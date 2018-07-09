В Бурятии снижается численность рабочей силы

На 1 января 2017 года население Бурятии составляет 984,1 тыс. человек, из них доля трудоспособного населения - 56,1 %



По данным выборочного обследования рабочей силы, в последнее время наблюдается снижение численности рабочей силы, сообщает Бурятстат.



С 2012 по 2017 годы она уменьшилась на 4,4 %, а доля безработных за аналогичный период увеличилась с 7,9 % до 9,6 %.



- По предварительным данным, в 2017 году наибольшая доля численности занятого населения приходится на следующие виды экономической деятельности: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 19,2 %; обрабатывающие производства – 10,8 %; образование – 8,8 %; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 8,6 %; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 8,5 %; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 7,9 %, - уточняет Бурятстат.



К отраслям с низкой долей численности занятого населения относятся финансовая и страховая деятельность – 1,3 %; добыча полезных ископаемых и деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений по 1,7 %, деятельность профессиональная, научная и техническая – 2,2 %; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 2,7 %.



Среди населения, занятого в экономической деятельности, преобладают лица в возрасте 30-39 лет (30,4 %), а основная доля безработных находится в возрасте 20-29 лет (33,7 %).



