Крымские вина могут подорожать

Минфин предлагает с 2019 года отменить пониженный акциз на российские вина с защищённым географическим наименованием



Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на документ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы», который размещен на сайте бюджетного комитета Госдумы.



Пониженная ставка вводилась для развития отечественного виноделия. Таким образом, ожидается подорожание российских вин – и крымских, и краснодарских.



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