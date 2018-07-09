Минфин предлагает с 2019 года отменить пониженный акциз на российские вина с защищённым географическим наименованием
Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на документ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы», который размещен на сайте бюджетного комитета Госдумы.
Пониженная ставка вводилась для развития отечественного виноделия. Таким образом, ожидается подорожание российских вин – и крымских, и краснодарских.
Крымские вина могут подорожать
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