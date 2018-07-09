Ангарская компания «Электрон» задолжала работникам 7 млн

Прокуратура Ангарска провела проверку по задержке оплаты труда работникам ООО «Электрон»



Фирма занимается установкой систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Перед 50 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за январь 2017 года – апрель 2018 года. Сумма долга превышает 7 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



В результате проверки также установлено, что денежные средства по исполненным обязательствам на расчётный счет организации поступали, однако на выплату заработной платы не направлялись, а расходовались руководителем организации на иные цели.



Прокурор района внёс представление руководителю общества с требованием незамедлительного погашения задолженности по плате труда.



Следственным органом в отношении руководителя ООО «Электрон» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».



Работа по взысканию задолженности по заработной плате продолжается.



