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Завершён первый этап реконструкции очистных Улан-Удэ

Завершён первый этап реконструкции очистных Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов принял работы по первому этапу

Завершён первый этап первого пускового комплекса очистных Улан-Удэ. Глава Бурятии Алексей Цыденов 8 июля проверил ход реконструкции правобережных очистных и принял работы первого этапа. Заказчиком объекта выступает «Улан-Удэстройзаказчик», подрядчиком – АО «РОТЕК».

- На сегодня у нас Улан-Удэ – самый загрязняющий источник для озера Байкал. Наши очистные физически и морально изношены и не соответствуют всем современным требованиям, поэтому в прошлом году мы добились того, чтобы нам выделили дополнительные деньги – 2 млрд 300 млн рублей, это позволит нам выйти на полный цикл очистки и будет соответствовать всем требованиям. Первый этап работы по поставке технологического оборудования и монтажу на 324 млн рублей выполнен, - сказал Алексей Цыденов.



Напомним, что процесс реконструкции начался в 2017 году. Завершение работ по 1 этапу намечено в 2020 году. Мощность очистных сооружений составит 185000 м3/сут. Общая сметная стоимость объекта составляет 2 млрд 300 млн рублей. По словам главы региона Алексея Цыденова, когда пусковой комплекс запустится, стоки, идущие в реку Селенгу, будут чистыми и соответствовать всем нормам пресных водоемов. 
 
Отметим, что уже начаты работы второго и третьего этапа первого пускового комплекса реконструкции очистных сооружений, сообщает пресс-служба правительства республики.

Справка:

В 2017 году правительством республики Бурятия заключено соглашение о выделении субсидии из федерального бюджета на «Реконструкцию правобережных очистных сооружений 1 этап. 2 и 3 пусковые комплексы» на общую сумму 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на 2018-2020 годы».

По итогам встречи главы республики Бурятия Алексея Цыденова с Дмитрием Медведевым принято решение о выделении в 2018 году дополнительно из средств федерального бюджета 520 млн. рублей на объект «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. 1 этап. 2, 3 пусковые комплексы». Данные средства будут направлены на закупку технологического оборудования.

В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» осуществляется финансирование и строительство объекта «Реконструкция правобережных очистных сооружений (1 этап. 1, 2 и 3 пусковые комплексы». Необходимость реконструкции объекта обусловлена высоким износом очистных сооружений Улан-Удэ и несоответствием качества очистки сточных вод существующим нормативам.
правительство республики
 
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