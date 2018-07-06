1 сентября школьники посёлка Балакта Окинского района Бурятии должны сесть за парты в новой отремонтированной школе
Будет проведены новая система водоснабжения, канализации, отделочные работы внутри школы, отвечающие нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, будут учтены требования к энергоэффективности объекта. В связи с этим проведут ремонтные работы по системе отопления, а также фасад школы обретет новый современный облик. Всего на ремонт школы-сада направлено более пяти миллионов рублей, сообщает администрация Окинского района.
В селах Орлик и Саяны ожидаются ремонтные работы спортивных залов на сумму более трех миллионов рублей.
Ежегодно в этих спортзалах проходят как районные, так и республиканские соревнования и турниры.
Работы подрядчикам предстоит немало. В Орликском спортзале установят систему водоснабжения, реконструируют раздевалки для девочек и мальчиков, установят душевые комнаты и др.
В Саянском спортзале полностью заменят кровлю, проведут водопроводные трубы, установят душевые.
Школу в Бурятии отремонтируют за 5 млн
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