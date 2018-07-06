Улан-Удэ может стать «Маршрутом года»

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Туроператоров Бурятии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе



1 июня начат приём заявок и проектов на соискание Всероссийской туристкой премии «Маршрут года – 2018».



Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.



Всероссийская премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. В текущем году в рамках премии региональный конкурс по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам пройдёт в Улан-Удэ в сентябре, сообщает министерство туризма Бурятии.



Премия «Маршрут года» решает очень важную задачу — даёт возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих коллег со всей России, знакомиться и создавать уже совместные проекты, сообщили организаторы конкурса.



Приём заявок закончится 5 августа.

