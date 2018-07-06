Туроператоров Бурятии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе
1 июня начат приём заявок и проектов на соискание Всероссийской туристкой премии «Маршрут года – 2018».
Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.
Всероссийская премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. В текущем году в рамках премии региональный конкурс по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам пройдёт в Улан-Удэ в сентябре, сообщает министерство туризма Бурятии.
Премия «Маршрут года» решает очень важную задачу — даёт возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих коллег со всей России, знакомиться и создавать уже совместные проекты, сообщили организаторы конкурса.
Приём заявок закончится 5 августа.
Улан-Удэ может стать «Маршрутом года»
Экономика, Фото:
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