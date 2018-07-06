В Бурятии досрочно отремонтировали мост на трассе

Сооружение находится на единственном подъезде к Тункинскому и Окинскому районам



Упрдор «Южный Байкал» завершил ремонт моста через реку Хыр-Горхон на 63 километре дороги А-333 «Култук – Монды – граница с Монголией» в посёлке Зун-Мурино Тункинского района.



- Учитывая высокую социальную значимость автодороги, работы на объекте велись опережающими темпами, что позволило завершить их на четыре месяца раньше установленного срока, - сообщает пресс-служба управления.



«Трасса А-333 Култук – Монды – граница с Монголией» является основным транспортным коридором к контрольно-пропускному пункту «Монды-Ханх» на российско-монгольской границе и служит единственным подъездом от федеральной трасс «Байкал» к Тункинскому и Окинскому районам.



Мостовики расширили опоры моста, установили новые балки пролётного строения для устройства пешеходного тротуара, заменили барьерное ограждение, отвечающее современным требованиям безопасности дорожного движения. Также установили перильное ограждение из инновационных композитных материалов.



Габариты искусственного сооружения доведены до нормативных параметров. Для удобства и безопасности жителей посёлка Зун-Мурино устроены тротуары шириной по 0,75 м с каждой стороны.



В этом году на федеральных автодорогах Бурятии отремонтируют ещё шесть мостов через реки Никольский, Тарбагатайка и ручей Никиткин на трассе «Байкал» и реки Харбятка, Лагутка, Кырен на дороге «Култук – Монды - граница с Монголией». Ещё на трёх искусственных сооружениях через реку Большой Мамай и два безымянных ручья работы по капитальному ремонту завершат в 2019 году.

