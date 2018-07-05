В Бурятии власти представили проект «Мой бизнес»

Министерство промышленности и торговли Бурятии совместно с Гарантийным фондом провели семинар-совещание с финансово-кредитными организациями, расположенными на территории республики



Основные вопросы, которые были озвучены на совещании – это презентация проекта «Мой бизнес», новые возможности для банков и взаимодействие Гарантийного фонда Бурятии с кредитными организациями по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства при кредитовании их банками.



По первому вопросу выступила заместитель министра Екатерина Кочетова. В своем выступление она рассказала о запуске министерством Центра «Мой бизнес». Основным драйвером проекта будет являться получение предпринимателем необходимых услуг для начала и ведения предпринимательской деятельности в республики по принципу «одного окна». Реализация проекта намечена на ноябрь 2018 года.



Руководители филиалов, операционных офисов кредитных организаций приняли активное участие в прениях и дали свои предложения по сотрудничеству в рамках осуществления проекта – центр «Мой бизнес», а также по взаимодействию банков с Гарантийным фондом Бурятии, сообщает пресс-служба министерства.

