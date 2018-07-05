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Карелия поучится у Бурятии развитию этнотуризма

Экономика, 
Глава Карелии поручил республиканскому правительству разработать меры грантовой поддержки развития этнографического туризма в селах и деревнях. Соответствующую статью планируется внести в проект бюджета на 2019 год

Минэкономразвития и минкульт до 1 сентября подготовят положение о конкурсе на получение гранта.

— Важным условием получения грантовой поддержки станет активное участие самих жителей в проекте, в том числе через органы территориального самоуправления, создание максимального количества мест размещения туристов, формирование этнокультурной среды с национальной кухней, фольклорно-культурными мероприятиями, — написал Артур Парфенчиков. — Безусловно, проектам в дальнейшем может быть оказана помощь в рамках уже существующих мер поддержки в сферах туризма и фермерства.

По словам руководителя региона, правительство также планирует организовать поездки получателей грантов в регионы страны, где подобные проекты уже получили активное развитие. Например, в села семейских старообрядцев в Бурятии, сообщает karelia.ru.
туризм
 
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