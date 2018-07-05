Глава Карелии поручил республиканскому правительству разработать меры грантовой поддержки развития этнографического туризма в селах и деревнях. Соответствующую статью планируется внести в проект бюджета на 2019 год
Минэкономразвития и минкульт до 1 сентября подготовят положение о конкурсе на получение гранта.
— Важным условием получения грантовой поддержки станет активное участие самих жителей в проекте, в том числе через органы территориального самоуправления, создание максимального количества мест размещения туристов, формирование этнокультурной среды с национальной кухней, фольклорно-культурными мероприятиями, — написал Артур Парфенчиков. — Безусловно, проектам в дальнейшем может быть оказана помощь в рамках уже существующих мер поддержки в сферах туризма и фермерства.
По словам руководителя региона, правительство также планирует организовать поездки получателей грантов в регионы страны, где подобные проекты уже получили активное развитие. Например, в села семейских старообрядцев в Бурятии, сообщает karelia.ru.
Карелия поучится у Бурятии развитию этнотуризма
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Глава Карелии поручил республиканскому правительству разработать меры грантовой поддержки развития этнографического туризма в селах и деревнях. Соответствующую статью планируется внести в проект бюджета на 2019 год
Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске будет построен к декабрю 2021 года
Предложения иркутян включены в проект благоустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»
Это возможно в случае развития технологий
Сейчас лицевой кирпич полностью завозится из других регионов
Деньги выделены и на новое оборудование
Он будет ходить между Иркутском, Ангарском и Шелеховом
Новый асфальт положат на протяжении 7 километров
Одна из причин – спальные районы
В настоящее время размер таких выплат варьируется в пределах от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей
В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного отбора по программе «Развития семейных животноводческих ферм»
Согласно оценкам сотрудников Финансового университета при правительстве РФ, в него вовлечены около 3% населения страны в возрасте от 20 до 70 лет.
Аналитики подсчитали зарплаты в регионах Сибири за первые месяцы 2018 года — средний показатель превышает 35 тысяч, а в отдельных субъектах близок к 40 тысячам рублей
Проект реконструкции западной трибуны и спортивного ядра Центрального стадиона «Труд» в Иркутске будет готов к ноябрю
В улусе Куорка Кижингинского района началось строительство фельдшерско-акушерского пункта.