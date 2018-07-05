Площадь возле вокзала Иркутска благоустроят

Предложения иркутян включены в проект благоустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»



Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты города Иркутска, заслуженный архитектор России Марк Меерович. Он подчеркнул, что наработки иркутян, поступившие во время сессий соучаствующего проектирования, проработаны и систематизированы архитекторами.



– Наиболее грамотные решения приходят, когда проект обсуждается с различными сообществами. У нас прошла целая серия сессий по соучаствующему проектированию, что позволило увидеть целостность картины и учесть мнения иркутян. Архитекторы тщательно переработали все инициативы жителей с учетом возможности их реализации, все это вошло в перечень предложений, который войдет в дальнейшем в проект благоустройства, – подчеркнул главный архитектор Иркутска Сергей Александров.



Уже ведётся реконструкция комплекса железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский», в частности, идёт ремонт подземного перехода. После проведённой реконструкции в здании вокзала появятся лифты для комфорта пассажиров, в том числе маломобильных групп.



Также главный архитектор Иркутска подчеркнул, что совместная работа позволит сделать вокзал комфортным для всех.



Реализация проекта будет проводиться за счет привлечения частных инвестиций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



