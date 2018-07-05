Предложения иркутян включены в проект благоустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»
Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты города Иркутска, заслуженный архитектор России Марк Меерович. Он подчеркнул, что наработки иркутян, поступившие во время сессий соучаствующего проектирования, проработаны и систематизированы архитекторами.
– Наиболее грамотные решения приходят, когда проект обсуждается с различными сообществами. У нас прошла целая серия сессий по соучаствующему проектированию, что позволило увидеть целостность картины и учесть мнения иркутян. Архитекторы тщательно переработали все инициативы жителей с учетом возможности их реализации, все это вошло в перечень предложений, который войдет в дальнейшем в проект благоустройства, – подчеркнул главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
Уже ведётся реконструкция комплекса железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский», в частности, идёт ремонт подземного перехода. После проведённой реконструкции в здании вокзала появятся лифты для комфорта пассажиров, в том числе маломобильных групп.
Также главный архитектор Иркутска подчеркнул, что совместная работа позволит сделать вокзал комфортным для всех.
Реализация проекта будет проводиться за счет привлечения частных инвестиций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Площадь возле вокзала Иркутска благоустроят
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это возможно в случае развития технологий
Сейчас лицевой кирпич полностью завозится из других регионов
Деньги выделены и на новое оборудование
Он будет ходить между Иркутском, Ангарском и Шелеховом
Новый асфальт положат на протяжении 7 километров
Одна из причин – спальные районы
В настоящее время размер таких выплат варьируется в пределах от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей
В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного отбора по программе «Развития семейных животноводческих ферм»
Согласно оценкам сотрудников Финансового университета при правительстве РФ, в него вовлечены около 3% населения страны в возрасте от 20 до 70 лет.
Аналитики подсчитали зарплаты в регионах Сибири за первые месяцы 2018 года — средний показатель превышает 35 тысяч, а в отдельных субъектах близок к 40 тысячам рублей
Проект реконструкции западной трибуны и спортивного ядра Центрального стадиона «Труд» в Иркутске будет готов к ноябрю
В улусе Куорка Кижингинского района началось строительство фельдшерско-акушерского пункта.
Также пройдёт мини-ярмарка вакансий для инвалидов
На неё перешли все бюджетники и студенты
Практиканты приедут из разных городов России