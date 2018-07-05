Минтруда не исключает сокращения рабочей недели до двух дней

Это возможно в случае развития технологий



Глава минтруда Максим Топилин не исключил, что роботизация и повышение автоматизации труда может привести к сокращению рабочей недели до двух-четырех дней, сообщает ТАСС.



- Мы просто [в связи с этим] будем меньше работать - четыре дня или, допустим, два дня, - сказал он.



При этом министр заметил, что сокращение работников не будет происходить очень быстро, потому что людям нужно будет заниматься разработкой таких роботов.





