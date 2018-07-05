Это возможно в случае развития технологий
Глава минтруда Максим Топилин не исключил, что роботизация и повышение автоматизации труда может привести к сокращению рабочей недели до двух-четырех дней, сообщает ТАСС.
- Мы просто [в связи с этим] будем меньше работать - четыре дня или, допустим, два дня, - сказал он.
При этом министр заметил, что сокращение работников не будет происходить очень быстро, потому что людям нужно будет заниматься разработкой таких роботов.
Минтруда не исключает сокращения рабочей недели до двух дней
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