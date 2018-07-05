В Бурятии будут производить керамический кирпич













Строительство высокотехнологичного завода на территории Заиграевского района шло с 2015 по 2017 годы. Его мощность - 40 миллионов штук условного кирпича в год.



В настоящее время строительство завода завершено, ведётся настройка оборудования, отработка технологии производства.



В 1 квартале 2019 года запланировано начать выпуск готовой продукции.



Потребители продукции – строительные рынки Бурятии и соседних регионов. До настоящего времени лицевой кирпич в республике не выпускался и полностью завозился из Иркутской области и Красноярского края.



Строительство высокотехнологичного завода на территории Заиграевского района шло с 2015 по 2017 годы. Его мощность - 40 миллионов штук условного кирпича в год.В настоящее время строительство завода завершено, ведётся настройка оборудования, отработка технологии производства.В 1 квартале 2019 года запланировано начать выпуск готовой продукции.Потребители продукции – строительные рынки Бурятии и соседних регионов. До настоящего времени лицевой кирпич в республике не выпускался и полностью завозился из Иркутской области и Красноярского края.

В Заиграевском районе Бурятии готовится к запуску производство керамического кирпича, сообщили в пресс-службе министерства строительства республики.Производством будет заниматься ООО «Геологическая партия «Восток». На днях замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко ознакомился с тем, как идёт реализация проекта по созданию первого в республике производства керамического кирпича, в том числе лицевого.