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В Бурятии будут производить керамический кирпич

В Бурятии будут производить керамический кирпич
Экономика,  Фото:минстрой РБ
Сейчас лицевой кирпич полностью завозится из других регионов 

В Заиграевском районе Бурятии готовится к запуску производство керамического кирпича, сообщили в пресс-службе министерства строительства республики.

Производством будет заниматься ООО «Геологическая партия «Восток». На днях замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко ознакомился с тем, как идёт реализация проекта по созданию первого в республике производства керамического кирпича, в том числе лицевого.




Строительство высокотехнологичного завода на территории Заиграевского района шло с 2015 по 2017 годы. Его мощность - 40 миллионов штук условного кирпича в год.

В настоящее время строительство завода завершено, ведётся настройка оборудования, отработка технологии производства.

В 1 квартале 2019 года запланировано начать выпуск готовой продукции.

Потребители продукции – строительные рынки Бурятии и соседних регионов. До настоящего времени лицевой кирпич в республике не выпускался и полностью завозился из Иркутской области и Красноярского края.

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