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В Бурятии отремонтируют детскую поликлинику за 15 млн

В Бурятии отремонтируют детскую поликлинику за 15 млн
Экономика,  Фото:минздрав РБ
Деньги выделены и на новое оборудование

В Бичурской центральной районной больнице обновляют здание детской поликлиники, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

В ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» начат капитальный ремонт детской поликлиники. На данный момент перекрыта кровля, вставляются евроокна. Завершается утепление фасада и обшивка. Работы идут в срок.

Средства на долгожданный ремонт детской поликлиники - 15 млн. рублей - выделили из республиканского бюджета. На новое оборудование будет выделено 3740 тысяч рублей из федерального бюджета.

В настоящее время детская поликлиника обслуживает 6081 ребёнка.
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