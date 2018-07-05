Деньги выделены и на новое оборудование
В Бичурской центральной районной больнице обновляют здание детской поликлиники, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
В ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» начат капитальный ремонт детской поликлиники. На данный момент перекрыта кровля, вставляются евроокна. Завершается утепление фасада и обшивка. Работы идут в срок.
Средства на долгожданный ремонт детской поликлиники - 15 млн. рублей - выделили из республиканского бюджета. На новое оборудование будет выделено 3740 тысяч рублей из федерального бюджета.
В настоящее время детская поликлиника обслуживает 6081 ребёнка.
В Бурятии отремонтируют детскую поликлинику за 15 млн
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Деньги выделены и на новое оборудование
Он будет ходить между Иркутском, Ангарском и Шелеховом
Новый асфальт положат на протяжении 7 километров
Одна из причин – спальные районы
В настоящее время размер таких выплат варьируется в пределах от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей
В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного отбора по программе «Развития семейных животноводческих ферм»
Согласно оценкам сотрудников Финансового университета при правительстве РФ, в него вовлечены около 3% населения страны в возрасте от 20 до 70 лет.
Аналитики подсчитали зарплаты в регионах Сибири за первые месяцы 2018 года — средний показатель превышает 35 тысяч, а в отдельных субъектах близок к 40 тысячам рублей
Проект реконструкции западной трибуны и спортивного ядра Центрального стадиона «Труд» в Иркутске будет готов к ноябрю
В улусе Куорка Кижингинского района началось строительство фельдшерско-акушерского пункта.
Также пройдёт мини-ярмарка вакансий для инвалидов
Практиканты приедут из разных городов России
3 июля состоялся первый авиарейс Иркутск-Улан-Батор
Это связано с уменьшением процентной ставки
До конца года «Улан-Удэстальмост» планирует выпустить 9,5 тысяч тонн металлопродукции