В Бурятии отремонтируют детскую поликлинику за 15 млн

Экономика, Фото: минздрав РБ

Деньги выделены и на новое оборудование



В Бичурской центральной районной больнице обновляют здание детской поликлиники, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.



В ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» начат капитальный ремонт детской поликлиники. На данный момент перекрыта кровля, вставляются евроокна. Завершается утепление фасада и обшивка. Работы идут в срок.



Средства на долгожданный ремонт детской поликлиники - 15 млн. рублей - выделили из республиканского бюджета. На новое оборудование будет выделено 3740 тысяч рублей из федерального бюджета.



В настоящее время детская поликлиника обслуживает 6081 ребёнка.

