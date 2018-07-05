Правительство готовится повысить пособие по безработице

В настоящее время размер таких выплат варьируется в пределах от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей



Правительство РФ разрабатывает проект повышения пособия по безработице. Об этом заявил вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.



В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный - 4,9 тыс. рублей.



- Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете, - сказал Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.



Ранее министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Согласно информации Минтруда, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2019 года.

Нынешний вице-премьер Татьяна Голикова в бытность главой Счетной палаты РФ в интервью «Российской газете» также указывала, что пособия по безработице из-за их низкого уровня не представляют интереса для людей и не выполняют свою функцию, уточняет ТАСС.











