В настоящее время размер таких выплат варьируется в пределах от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей
Правительство РФ разрабатывает проект повышения пособия по безработице. Об этом заявил вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.
В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный - 4,9 тыс. рублей.
- Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете, - сказал Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1.
Ранее министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Согласно информации Минтруда, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2019 года.
Нынешний вице-премьер Татьяна Голикова в бытность главой Счетной палаты РФ в интервью «Российской газете» также указывала, что пособия по безработице из-за их низкого уровня не представляют интереса для людей и не выполняют свою функцию, уточняет ТАСС.
Правительство готовится повысить пособие по безработице
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