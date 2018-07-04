В Приангарье фермеры получат 10-миллионные гранты

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного отбора по программе «Развития семейных животноводческих ферм»



Победителями признаны крестьянские хозяйства Самира Абдухаликова из Баяндаевского района, Алексея Шадгарова из Эхирит-Булагатского района, Мухридина Хасанова и Александра Губкина из Усть-Удинского района.



- Победители получат грант в размере 10 млн рублей каждый. Кроме того, в ближайшее время будет проведен дополнительный отбор, где еще пять крестьянских (фермерских) хозяйств смогут стать участниками реализации программы, – сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Жилкина.



Целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» действует в регионе с 2012 года. За это время поддержку получило 48 фермерских хозяйств на сумму 454,3 млн рублей. Грант предоставляется на условиях софинансирования, где не менее 40% - собственные средства, 60% - средства областного и федерального бюджетов, которые могут быть направлены на строительство, реконструкцию или модернизацию ферм, на их комплектацию оборудованием и техникой, а также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба минсельхоза.

