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Средняя зарплата в Сибири превысила 35 тысяч

Экономика, 
Аналитики подсчитали зарплаты в регионах Сибири за первые месяцы 2018 года — средний показатель превышает 35 тысяч, а в отдельных субъектах близок к 40 тысячам рублей

Как сообщил Новосибирскстат, средняя зарплата по Сибирскому федеральному округу за период с января по апрель составила 35,4 тысячи рублей.

- Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — сказано в сообщении.

Жители Красноярского края в среднем получают 42,7 тысячи рублей. Средняя зарплата в Иркутской и Томской областях составляет чуть менее 40 тысяч рублей.

Примерно по 34-36 тысяч в среднем зарабатывают в месяц жители Бурятии, Кузбасса, Хакасии и Забайкалья. Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 33,7 тысячи рублей.

Примерно по 32 тысячи получают в Туве и Омской области. Самые низкие зарплаты вновь зарегистрированы в Республике Алтай (27,5 тысячи) и Алтайском крае (23,5 тысячи рублей), сообщает sibnet.ru.
заработная плата
 
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