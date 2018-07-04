Аналитики подсчитали зарплаты в регионах Сибири за первые месяцы 2018 года — средний показатель превышает 35 тысяч, а в отдельных субъектах близок к 40 тысячам рублей
Как сообщил Новосибирскстат, средняя зарплата по Сибирскому федеральному округу за период с января по апрель составила 35,4 тысячи рублей.
- Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — сказано в сообщении.
Жители Красноярского края в среднем получают 42,7 тысячи рублей. Средняя зарплата в Иркутской и Томской областях составляет чуть менее 40 тысяч рублей.
Примерно по 34-36 тысяч в среднем зарабатывают в месяц жители Бурятии, Кузбасса, Хакасии и Забайкалья. Средняя зарплата в Новосибирской области достигла 33,7 тысячи рублей.
Примерно по 32 тысячи получают в Туве и Омской области. Самые низкие зарплаты вновь зарегистрированы в Республике Алтай (27,5 тысячи) и Алтайском крае (23,5 тысячи рублей), сообщает sibnet.ru.
Средняя зарплата в Сибири превысила 35 тысяч
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