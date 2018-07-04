Согласно оценкам сотрудников Финансового университета при правительстве РФ, в него вовлечены около 3% населения страны в возрасте от 20 до 70 лет.
К числу регионов России, где «серые» и «черные» финансовые операции наиболее распространены, относится Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская область, Краснодарский край, Москва, Республики Сев. Осетия – Алания, Бурятия и Марий Эл.
- Самыми популярными финансовыми услугами на пограничном и «сером» финансовых рынках являются вложения в чужой бизнес, принадлежащий посторонним людям, друзьям и знакомым. Такими вложениями занимаются 2-3% населения в возрасте 20-70 лет (до 3 млн. человек). Весьма популярными также являются услуги ломбардов и микрофинансовых организаций (МФО). При этом, как показывает практика, потребители, как правило, не способны отличить ломбард или МФО, действующие на основании лицензии, от нелегальных, нелицензионных операторов финансового рынка, – отмечают исследователи.
Основными мотивами обращения людей к «серым» финансовым операциям являются отсутствие доступа к лицензионным финансовым услугам (прежде всего – банковским кредитам), а также стремление к быстрому обогащению с использованием незначительных стартовых вложений, сообщает kpk.guru.
Эксперты заметили спрос жителей Бурятии на услуги «серого» финансового рынка
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