Проект реконструкции стадиона «Труд» в Иркутске подготовят к ноябрю

Проект реконструкции западной трибуны и спортивного ядра Центрального стадиона «Труд» в Иркутске будет готов к ноябрю



В прошлом году был заключен контракт на проведение этих работ с ООО «Гильдия современных проектов». Цена контракта составляет 10,9 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- Проектные работы ведутся с прошлого года. Проект, прошедший экспертизу, мы планируем получить к ноябрю 2018 года. После получения заключения экспертизы мы сформируем заявку на финансирование, в том числе из федерального бюджета, для проведения реконструкции, - сообщил министр спорта области Илья Резник.



Проектом предусматривается реконструкция западной трибуны стадиона «Труд», укладка современных легкоатлетических дорожек и искусственного покрытия с подогревом футбольного поля.



Как подчеркнул министр спорта Иркутской области, на стадионе «Труд» регулярно проводится текущий ремонт. В частности, к XIII международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана» на стадионе частично заменены посадочные места, покрашен парапет, во Дворце спорта «Труд» заменена входная группа.

