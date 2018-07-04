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В трёх районах Бурятии пройдут ярмарки вакансий

Экономика, 
Также пройдёт мини-ярмарка вакансий для инвалидов

11 июля в Северобайкальске состоится мини-ярмарка вакансий рабочих мест для инвалидов. Мероприятие пройдёт в центре занятости населения по адресу улица Морских пехотинцев 7. Начало мероприятия в 10:00.

В тот же день, но уже в Бичурском районе также состоится мини-ярмарка. Желающих найти работу ждут в 10 утра в районном центре занятости по адресу улица Советская, 43.

На следующий день, 12 июля, в Джидинском районе центр занятости проведёт аналогичное мероприятие. Ярмарка вакансий состоится в селе Петропавловка на улице Свердлова 41. Начало мероприятия в 10:00, сообщает республиканский центр занятости.

ярмарка вакансий
 
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