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В Бурятии выдали 122 тысячи карты «Мир»

Экономика, 
На неё перешли все бюджетники и студенты

С этой недели бюджетники и студенты вузов будут получать заработную плату только на национальную карту «Мир». Либо на счета, к которым не привязано ни одной карты. Для пенсионеров окончательный срок перевода на карту «Мир» наступит 1 июля 2020 года.

Если бюджетник не написал заявление о перечислении заработной платы на карту «Мир», банк зачислит её на счёт по учёту невыясненных платежей.

В этом случае банк предложит клиенту на выбор три варианта:

- Посетить офис для получения денег наличными
- Написать заявление о переводе средств на карту «Мир»
- Написать заявление о переводе средств на счёт, к которому не привязана ни одна карта.

Если в течение 10 рабочих дней клиент не предпримет никаких действий, банк вернёт деньги работодателю, сообщает министерство экономики республики.

В Бурятии работники бюджетных организаций и студенты получили почти 122 тысячи карт. Население активно использует отечественные карты для оплаты покупок.

Решение перейти на карты «Мир» было принято ещё весной 2014 года. Тогда клиенты российских банков не смогли воспользоваться деньгами по картам международных платёжных систем.

- Карта «Мир» обеспечивает возможность доступа к деньгам на счёте независимо от внешних факторов и геополитической ситуации. Карта соответствует всем стандартам безопасности. Предоставляет возможность бесконтактной оплаты, интернет-платежей, - отмечают в минэкономики.



банковские карты
 
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