«Ангара» выполнила первый авиарейс Иркутск – Улан-Батор

3 июля состоялся первый авиарейс Иркутск-Улан-Батор



Пассажирами этого рейса стали жители Иркутской области, Монголии, а также гости из других стран, сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара».



- Уже на первом рейсе мы увидели заинтересованность не только со стороны жителей Монголии и нашего региона, но и со стороны иностранных туристов. Им интересно посетить сразу и Байкал, и Монголию. С нашим новым направлением, такой туристический маршрут становится удобнее и доступнее. В дальнейшем, при росте спроса на перелёты Иркутск-Улан-Батор-Иркутск, мы готовы увеличить количество рейсов по этому маршруту, - заявил руководитель коммерческого департамента авиакомпании «Ангара» Дмитрий Мясников.



Прямой рейс в столицу Монголии выполняется на самолётах Ан-148-100Е, вмещающих 75 пассажиров. Полёты проходят каждый вторник и субботу. Вылет из Иркутска в 14:00, из аэропорта «Чингисхан» - в 16:00. Время в пути – 1 час.





