3 июля состоялся первый авиарейс Иркутск-Улан-Батор
Пассажирами этого рейса стали жители Иркутской области, Монголии, а также гости из других стран, сообщает пресс-служба авиакомпании «Ангара».
- Уже на первом рейсе мы увидели заинтересованность не только со стороны жителей Монголии и нашего региона, но и со стороны иностранных туристов. Им интересно посетить сразу и Байкал, и Монголию. С нашим новым направлением, такой туристический маршрут становится удобнее и доступнее. В дальнейшем, при росте спроса на перелёты Иркутск-Улан-Батор-Иркутск, мы готовы увеличить количество рейсов по этому маршруту, - заявил руководитель коммерческого департамента авиакомпании «Ангара» Дмитрий Мясников.
Прямой рейс в столицу Монголии выполняется на самолётах Ан-148-100Е, вмещающих 75 пассажиров. Полёты проходят каждый вторник и субботу. Вылет из Иркутска в 14:00, из аэропорта «Чингисхан» - в 16:00. Время в пути – 1 час.
«Ангара» выполнила первый авиарейс Иркутск – Улан-Батор
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 04.07.2018
Это связано с уменьшением процентной ставки
Экономика, 04.07.2018
До конца года «Улан-Удэстальмост» планирует выпустить 9,5 тысяч тонн металлопродукции
С 11 по 13 сентября во Владивостоке состоится Восточный экономический форум
Меры Минздрава принесут больше выручки, нежели повышение НДС
В городе Зима Иркутской области начинается строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью около 100 млн рублей
На повышение зарплат учителям необходима огромная сумма, которой в бюджете нет
Прокуратура через суд добилась повышения зарплаты
За два года флот получил восемь истребителей этого типа
Строительство начнётся, если Бурятия получит федеральные деньги
«Меня всегда поражали наши ТОСы», - заявил глава республик
В сентябре Иркутская область будет выбирать депутатов Законодательного Собрания
Президент подчеркнул, что этот вопрос нужно отработать совместно с минтрансом
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод получил два токарно-винторезных станка модели SHT-59120 производства о.Тайвань
Экономика, 02.07.2018
2 июля в Хоринском районе в Бурятии состоялась церемония старта строительства солнечной электростанции мощностью 15 МВт
Экономика, 02.07.2018
В этом году акцент сделан на дороги в отдалённые микрорайоны