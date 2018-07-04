В Бурятии зафиксирован рост ипотечного кредитования

Это связано с уменьшением процентной ставки



По итогам пяти месяцев этого года зафиксирована положительная динамика в сфере государственной регистрации ипотеки, сообщили в управлении Росреестра по Бурятии.



Так, за пять месяцев текущего года на 12% по сравнению с прошлым годом выросла регистрация договоров ипотечного кредитования (6 817 - за 2018 год и 6016 - за аналогичный период 2017 года).



- В 2018 году тенденция роста регистрационных действий продолжилась. Прежде всего, это связано с уменьшением процентной ставки по ипотечному кредитованию. Также наблюдается рост заинтересованности граждан в покупке недвижимости, - сообщила исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Бурятии Анна Прокопьева.



