Это связано с уменьшением процентной ставки
По итогам пяти месяцев этого года зафиксирована положительная динамика в сфере государственной регистрации ипотеки, сообщили в управлении Росреестра по Бурятии.
Так, за пять месяцев текущего года на 12% по сравнению с прошлым годом выросла регистрация договоров ипотечного кредитования (6 817 - за 2018 год и 6016 - за аналогичный период 2017 года).
- В 2018 году тенденция роста регистрационных действий продолжилась. Прежде всего, это связано с уменьшением процентной ставки по ипотечному кредитованию. Также наблюдается рост заинтересованности граждан в покупке недвижимости, - сообщила исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Бурятии Анна Прокопьева.
В Бурятии зафиксирован рост ипотечного кредитования
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