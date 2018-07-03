Молодых предпринимателей Бурятии приглашают на Восточный экономический форум

С 11 по 13 сентября во Владивостоке состоится Восточный экономический форум



Ежегодно Форум становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.



В 2017 году Форум собрал на своей площадке более 6 000 участников из 60 стран мира.



Росмолодёжь и Роспредприниматель в рамках форума проводят молодёжную платформу с 11 по 13 сентября.



Ведомство приглашает молодых предпринимателей, занимающихся собственным делом не менее года и создавших не менее 5 рабочих мест, а также субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» для участия в данном мероприятии.



Проезд, проживание и питание производится за счет отправляющей стороны. Для участников, прошедших отбор и получивших аккредитацию, вход на Молодежную платформу будет бесплатным, сообщает министерство промышленности и торговли Бурятии.



