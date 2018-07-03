В Зиме построят современный физкультурный комплекс

В городе Зима Иркутской области начинается строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью около 100 млн рублей



Также запланирован ремонт улицы Карла Маркса и капремонт средней школы №1. Об этом заявил заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов в Зиме на праздновании 275-летия города.



По поручению губернатора Сергея Левченко будет капитально отремонтирован городской зал тяжёлой атлетики – это единственный зал в Иркутской области. Также в следующем году начнётся строительство современного плавательного бассейна.



В прошлом году здесь было завершено строительство детского сада на 240 мест и начата работа по берегоукреплению Оки.



– В последние два года помощь области городу превысила полмиллиарда рублей, – подчеркнул заместитель губернатора региона.



По словам Дмитрия Чернышова, зиминцы много делают для развития и благоустройства родного города. Муниципалитет неоднократно становился победителем различных областных конкурсов в таких номинациях, как «Комплексное социально-экономическое развитие», «Лучшее муниципальное образование по проведению работы в сфере развития социального партнерства», «Лучший городской округ по проведению работы в сфере охраны труда» и др., сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.





