В городе Зима Иркутской области начинается строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью около 100 млн рублей
Также запланирован ремонт улицы Карла Маркса и капремонт средней школы №1. Об этом заявил заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов в Зиме на праздновании 275-летия города.
По поручению губернатора Сергея Левченко будет капитально отремонтирован городской зал тяжёлой атлетики – это единственный зал в Иркутской области. Также в следующем году начнётся строительство современного плавательного бассейна.
В прошлом году здесь было завершено строительство детского сада на 240 мест и начата работа по берегоукреплению Оки.
– В последние два года помощь области городу превысила полмиллиарда рублей, – подчеркнул заместитель губернатора региона.
По словам Дмитрия Чернышова, зиминцы много делают для развития и благоустройства родного города. Муниципалитет неоднократно становился победителем различных областных конкурсов в таких номинациях, как «Комплексное социально-экономическое развитие», «Лучшее муниципальное образование по проведению работы в сфере развития социального партнерства», «Лучший городской округ по проведению работы в сфере охраны труда» и др., сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Зиме построят современный физкультурный комплекс
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