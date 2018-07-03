Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июля

02 Июля

Популярное

Отдел администрации района в Бурятии платил ниже МРОТ

Экономика, 
Прокуратура через суд добилась повышения зарплаты

Баргузинский районный суд Бурятии рассмотрел семь исков прокурора района к хозяйственно-транспортному отделу администрации Курумканского района. Казённое учреждение просили перерассчитать и доначислить заработную плату.

- Установлено, что заработная плата работникам выплачивается ниже минимального размера оплаты труда без учёта районного коэффициента и северной надбавки, - сообщает пресс-служба суда.

До судебного заседания ответчик полностью выплатил задолженность по заработной плате. Гражданские дела были прекращены. Решение суда не обжаловано, вступило в законную силу.


заработная плата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Хоринская школа в Бурятии просит пристрой для спортзала
Хоринская школа в Бурятии просит пристрой для спортзала
Экономика, 03.07.2018
Строительство начнётся, если Бурятия получит федеральные деньги
На поддержку ТОСов в Бурятии выделят 60 миллионов
На поддержку ТОСов в Бурятии выделят 60 миллионов
Экономика, 03.07.2018
«Меня всегда поражали наши ТОСы», - заявил глава республик
Выборы в Иркутской области обойдутся в 260 миллионов
Выборы в Иркутской области обойдутся в 260 миллионов
Экономика, 03.07.2018
В сентябре Иркутская область будет выбирать депутатов Законодательного Собрания
Путин поручил развивать сибирские аэропорты
Путин поручил развивать сибирские аэропорты
Экономика, 03.07.2018
Президент подчеркнул, что этот вопрос нужно отработать совместно с минтрансом
Улан-Удэнский ЛВРЗ получил станки на 13 млн
Улан-Удэнский ЛВРЗ получил станки на 13 млн
Экономика, 03.07.2018
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод получил два токарно-винторезных станка модели SHT-59120 производства о.Тайвань
В Бурятии начали строительство второй солнечной электростанции
В Бурятии начали строительство второй солнечной электростанции
Экономика, 02.07.2018
2 июля в Хоринском районе в Бурятии состоялась церемония старта строительства солнечной электростанции мощностью 15 МВт
В Улан-Удэ завершится ремонт трёх крупных дорог
В Улан-Удэ завершится ремонт трёх крупных дорог
Экономика, 02.07.2018
В этом году акцент сделан на дороги в отдалённые микрорайоны
Ремонт здания школы в Бурятии подорожал на 18 миллионов
Ремонт здания школы в Бурятии подорожал на 18 миллионов
Экономика, 02.07.2018
На переделки уже выполненных работ в Иволгинской школе №2 требуется почти 8 миллионов рублей
В Бурятии сёлам отдали 2,5 тысячи федеральных земель
В Бурятии сёлам отдали 2,5 тысячи федеральных земель
Экономика, 02.07.2018
Земли бывшего совхоза удалось передать для аграриев
В Бурятии подорожало молоко
В Бурятии подорожало молоко
Экономика, 02.07.2018
Бурятстат сообщил об изменении цен в сельском хозяйстве
Крематорий за миллион построят в Усолье-Сибирском
Экономика, 02.07.2018
В Усолье-Сибирском депутаты утвердили строительство крематория для уничтожения биологических отходов
Иркутская компания инвестирует 18 млрд рублей в три месторождения в Бурятии
Экономика, 01.07.2018
Иркутская добывающая компания «Друза» инвестирует до 2026 года 18 млрд рублей в разработку месторождений флюорита, кварца и золота в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства
Власти Забайкалья помешают жителям Бурятии собирать корни солодки
Экономика, 01.07.2018
Россельхознадзор совместно с Читинской таможней договорились усилить досмотр въезжающих в Китай, чтобы остановить массовый сбор корней солодки, сообщила ИА «Чита.Ру» специалист Россельхознадзора Любовь Адеева
За год в Бурятии выдали больше 500 бесплатных участков
За год в Бурятии выдали больше 500 бесплатных участков
Экономика, 30.06.2018
В 2017 году в Бурятии бесплатно предоставлено 562 земельных участка, из них 293 - многодетным семьям
Глава Бурятии: «Наметилось оживление на строительном рынке»
Глава Бурятии: «Наметилось оживление на строительном рынке»
Экономика, 30.06.2018
В связи с ростом инвестиционной активности в 2017 году в Бурятии наметилось оживление на строительном рынке

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^