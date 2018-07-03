Отдел администрации района в Бурятии платил ниже МРОТ

Прокуратура через суд добилась повышения зарплаты



Баргузинский районный суд Бурятии рассмотрел семь исков прокурора района к хозяйственно-транспортному отделу администрации Курумканского района. Казённое учреждение просили перерассчитать и доначислить заработную плату.



- Установлено, что заработная плата работникам выплачивается ниже минимального размера оплаты труда без учёта районного коэффициента и северной надбавки, - сообщает пресс-служба суда.



До судебного заседания ответчик полностью выплатил задолженность по заработной плате. Гражданские дела были прекращены. Решение суда не обжаловано, вступило в законную силу.







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