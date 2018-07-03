За два года флот получил восемь истребителей этого типа
Балтийский флот пополнился двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ производства Иркутского авиазавода.
Истребители прибыли на авиабазу флота в городе Черняховск в Калининградской области, сообщает ТАСС.
- На аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще два истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота. Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, совершили перелёт в самый западный российский регион на Балтике, - сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
Лётчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолёта, прошли подготовку и переучивание.
- В рамках государственного оборонного заказа в 2018-2019 годах в морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа, - отметил Мартов.
За два года Балтийский флот получил восемь истребителей данного типа. Первый Су-30СМ прибыл в авиабазу морской авиации в декабре 2016 года.
Су-30СМ - последняя модификация российского многоцелевого тяжёлого истребителя Су-30 поколения 4+, обладает сверхманевренностью, оснащён радиолокатором с фазированной антенной решёткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолёт способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».
Балтийский флот получил истребители Су-30СМ из Иркутска
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