На поддержку ТОСов в Бурятии выделят 60 миллионов

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

«Меня всегда поражали наши ТОСы», - заявил глава республик



В Хоринском районе глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с представителями ТОСов. Он наградил лидеров дипломами и денежными призами, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Меня всегда поражали наши ТОСы. Как наши люди могут собраться и сделать хорошее дело вместе. Радует, что у нас много неравнодушных и активных людей. Мы будем и дальше поддерживать ТОСы, в этом году выделяем 60 млн рублей на всю республику, на Хоринский район 2,5 - в 2017 году, 3,5 млн - в 2018 году, - сказал глава Бурятии.





