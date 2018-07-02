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В Бурятии начали строительство второй солнечной электростанции

Экономика, 
Сегодня, 2 июля, в Хоринском районе в Бурятии состоялась церемония старта строительства солнечной электростанции мощностью 15 МВт. Хоринская СЭС будет запущена в 2019 году и станет второй в регионе

В церемонии пуска сваебойной машины приняли участие Глава Бурятии Алексей Цыденов и директор по реализации проектов ООО «Авелар Солар Технолоджи» Мстислав Арапов. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства Хоринской СЭС выступают структуры группы компаний «Хевел».

В 2018 году будет осуществлено проектирование Хоринской СЭС, а завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется к ноябрю 2019 года.

- Начало поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России планируется на декабрь 2019 года. Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хоринской СЭС составляет более 20 ГВт*ч, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 10,5 тысяч тонн ежегодно, - отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Общий объем инвестиций при реализации проекта строительства Хоринской СЭС составит около 1,5 млрд рублей, на период строительства СЭС будет создано около 100 рабочих мест.

- У нас есть первый удачный опыт по запуску солнечной электростанции на 10 МВт в Бичурском районе в рамках совместного соглашения с группой компаний «Хевел» по развитию альтернативной энергетики в регионе. Мы продолжаем эту практику, и вот сейчас уже второй проект - Хоринская СЭС на 15 МВт стоимостью 1,5 млрд руб. Будем продолжать дальше, в республике планируется построить еще несколько солнечных электростанций, - сказал Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Отбор новых площадок под размещение солнечных электростанций на территории республики состоится до конца года.

- Бурятия - один из лучших регионов России по солнечной инсоляции. Здесь подходящий климат, зимой низкие, но допустимые температуры, которые увеличивают эффективность работы модуля, развита сетевая инфраструктура, и имеются большие площади, которые могут быть использованы для строительства солнечной электростанции, - уточнил директор по реализации проектов ООО «Авелар Солар Технолоджи» Мстислав Арапов.
Также рассматривается возможность строительства автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в удаленных районах Республики Бурятия.

- Альтернативная солнечная энергия - это решение, которое может позволить развиваться сельскому хозяйству и другим видам деятельности в удаленных территориях, - пояснил Алексей Цыденов.

Напомним, первая солнечная электростанция в Бичурском районе Бурятии мощностью 10 МВт была запущена в 2017 году. В первом квартале 2018 года она выработала 2557,7 тыс. кВт*ч.
энергоснабжение
 
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