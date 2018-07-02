В Улан-Удэ завершится ремонт трёх крупных дорог

В этом году акцент сделан на дороги в отдалённые микрорайоны



В Улан-Удэ полным ходом идёт реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэнская агломерация попала в этот проект в прошлом году. Агломерация включает в себя столицу Бурятии Улан-Удэ и четыре пригородные района.



В этот строительный сезон будут завершены работы по трём крупным объектам, начатым в прошлом году. Речь идет о капитальном ремонте въезда в город. Это трасса в густонаселённые сотые кварталы по улице Орловской, дорога по улице Комарова с выездом из микрорайона Восточного и дорога, проходящая через микрорайон Южлаг, Тальцы и Заиграевский район.



В этом году акцент сделан также на дороги в отдалённые микрорайоны, которые не ремонтировались несколько десятков лет – речь идет об «убитой» дороге в микрорайон Стеклозавод, дорогах на станцию Дивизионная и в микрорайоне Южный.



В прошлом году были установлены светофоры, заасфальтированы тротуары, обустроены остановочные карманы. Также были установлены дорожные знаки, нанесена разметка, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

