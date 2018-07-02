02 Июля

01 Июля

Популярное

В Улан-Удэ завершится ремонт трёх крупных дорог

В Улан-Удэ завершится ремонт трёх крупных дорог
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году акцент сделан на дороги в отдалённые микрорайоны

В Улан-Удэ полным ходом идёт реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэнская агломерация попала в этот проект в прошлом году. Агломерация включает в себя столицу Бурятии Улан-Удэ и четыре пригородные района.

В этот строительный сезон будут завершены работы по трём крупным объектам, начатым в прошлом году. Речь идет о капитальном ремонте въезда в город. Это трасса в густонаселённые сотые кварталы по улице Орловской, дорога по улице Комарова с выездом из микрорайона Восточного и дорога, проходящая через микрорайон Южлаг, Тальцы и Заиграевский район.

В этом году акцент сделан также на дороги в отдалённые микрорайоны, которые не ремонтировались несколько десятков лет – речь идет об «убитой» дороге в микрорайон Стеклозавод, дорогах на станцию Дивизионная и в микрорайоне Южный.

В прошлом году были установлены светофоры, заасфальтированы тротуары, обустроены остановочные карманы. Также были установлены дорожные знаки, нанесена разметка, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ. 
дорожный ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ завершится ремонт трёх крупных дорог
В Улан-Удэ завершится ремонт трёх крупных дорог
Экономика, 02.07.2018
В этом году акцент сделан на дороги в отдалённые микрорайоны
Ремонт здания школы в Бурятии подорожал на 18 миллионов
Ремонт здания школы в Бурятии подорожал на 18 миллионов
Экономика, 02.07.2018
На переделки уже выполненных работ в Иволгинской школе №2 требуется почти 8 миллионов рублей
В Бурятии сёлам отдали 2,5 тысячи федеральных земель
В Бурятии сёлам отдали 2,5 тысячи федеральных земель
Экономика, 02.07.2018
Земли бывшего совхоза удалось передать для аграриев
В Бурятии подорожало молоко
В Бурятии подорожало молоко
Экономика, 02.07.2018
Бурятстат сообщил об изменении цен в сельском хозяйстве
Крематорий за миллион построят в Усолье-Сибирском
Экономика, 02.07.2018
В Усолье-Сибирском депутаты утвердили строительство крематория для уничтожения биологических отходов
Иркутская компания инвестирует 18 млрд рублей в три месторождения в Бурятии
Экономика, 01.07.2018
Иркутская добывающая компания «Друза» инвестирует до 2026 года 18 млрд рублей в разработку месторождений флюорита, кварца и золота в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства
Власти Забайкалья помешают жителям Бурятии собирать корни солодки
Экономика, 01.07.2018
Россельхознадзор совместно с Читинской таможней договорились усилить досмотр въезжающих в Китай, чтобы остановить массовый сбор корней солодки, сообщила ИА «Чита.Ру» специалист Россельхознадзора Любовь Адеева
За год в Бурятии выдали больше 500 бесплатных участков
За год в Бурятии выдали больше 500 бесплатных участков
Экономика, 30.06.2018
В 2017 году в Бурятии бесплатно предоставлено 562 земельных участка, из них 293 - многодетным семьям
Глава Бурятии: «Наметилось оживление на строительном рынке»
Глава Бурятии: «Наметилось оживление на строительном рынке»
Экономика, 30.06.2018
В связи с ростом инвестиционной активности в 2017 году в Бурятии наметилось оживление на строительном рынке
В будущий горнолыжный курорт в Бурятии готовы вложить 2,4 млрд рублей
В будущий горнолыжный курорт в Бурятии готовы вложить 2,4 млрд рублей
Экономика, 29.06.2018
Территорию «Байкальской гавани» расширят под крупного инвестора
Запущен регулярный авиарейс Шеньян – Иркутск
Запущен регулярный авиарейс Шеньян – Иркутск
Экономика, 29.06.2018
Китайская авиакомпания China Southern Airlines («Китайские южные авиалинии») в четверг начала выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Шеньян
В Улан-Удэ подорожал картофель
В Улан-Удэ подорожал картофель
Экономика, 29.06.2018
Дешевеют другие овощи
В Бурятии на благоустройство дворов и парков потратят 218 млн
Экономика, 29.06.2018
В Бурятии идёт реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Мэрия Иркутска продаст часть здания кинотеатра «Баргузин»
Экономика, 29.06.2018
Депутаты иркутской думы согласовали внесение в план приватизации городской собственности на 2018 год площадей в кинотеатре «Баргузин»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^