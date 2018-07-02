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Ремонт здания школы в Бурятии подорожал на 18 миллионов

Ремонт здания школы в Бурятии подорожал на 18 миллионов
Экономика,  Фото:pixabay.com
На переделки уже выполненных работ в Иволгинской школе №2 требуется почти 8 миллионов рублей

Коллегия Счётной палаты Бурятии рассмотрела результат проверки целевого и эффективного использования субсидии, выделенной Иволгинскому району на создание новых мест в школах.

Из собственности республики району передали здание площадью почти 5 тысячи квадратных метров в квартале Студенческий села Иволгинск. Его передали в оперативное управление созданной Иволгинской школе №2.

Стоимость работ по капитальному ремонту здания, согласно проектно-сметной документации, была определена в размере 71 миллиона рублей.

Иволгинскому району из республиканского бюджета в прошлом году выделили субсидию - почти 29,1 миллиона. Причём в соглашении между минобрнауки Бурятии и районными властями не было определено целевое значение показателя результативности использования поддержки.

- В связи с этим оценить результативность и эффективность использования субсидии не представляется возможным, - заявила аудитор Счётной палаты Валентина Федосова.

В 2016 году было проведено инженерное обследование здания. К числу первоочередных мероприятий было отнесено усиление фундаментов, наружных и внутренних стен здания. Также даны рекомендации по усилению узких простенков и кирпичных столбов, утеплению стен и ремонту крыш.

Директором Иволгинской школы №2 утвердила сводный сметный расчёт стоимости в сумму свыше 29,1 миллиона рублей. Были добавлены расходы на системы электроосвещения, отопления, водопровода, канализации, работы по установке полов, оштукатуривание, окраску и облицовку керамической плиткой стен кабинетов и помещений.

По результатам электронного аукциона был заключён муниципальный контракт на ремонт здания за 26 миллионов рублей. Также было заключено дополнительное соглашение на дополнительные работы (демонтаж и установка окон, дверей, усиление проёмов) на 2,6 миллиона рублей.

- При этом в единой информационной системе не была размещена информация об изменении контракта с указанием изменённых условий. Проверкой установлены нарушения срока исполнения муниципального контракта, условиями контракта предусмотрены пени за каждый день просрочки. Сумма пени за 36 календарных дней рассчитана в размере 286,7 тысячи рублей, - отметила аудитор.

Комиссия администрации района, состав и полномочия которой не были официально определены. Её решением внесены изменения в сметные расчёты, отодвинуты сроки сдачи объекта без внесения изменений в контракт.

Также был заключён договор на капитальный ремонт системы отопления в актовом зале за 457,9 тысячи рублей, тогда как в первую очередь требовалось провести работы по укреплению стен. При этом контракт был заключён без проведения торгов, ка положено по уставу школы.

- По данным учреждения в настоящее время расходы по капитальному ремонту здания рассчитаны на сумму 89,7 миллиона рублей. При этом потребуется финансирование дополнительных расходов по корректировке объёмов уже выполненных работ по электроосвещению и отоплению на сумму 7,6 миллиона рублей, - говорится в докладе.

Коллегия приняла решение о направлении материалов по выявленным фактам нарушения в Бурятское УФАС. А также - в прокуратуру республики, сообщает Счётная палата Бурятии.
школы счетная палата
 
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