В Бурятии подорожало молоко

Бурятстат сообщил об изменении цен в сельском хозяйстве



Рост цен на продукцию производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2018 года по отношению к декабрю 2017 года вырос на 2,6 %.



- В мае 2018 года по отношению к апрелю 2018 года цены на продукцию животноводства увеличились на 0,2 %, в основном за счет роста цен на разведение свиней (на 0,9 %). Продукция растениеводства подешевела на 0,1 % за счет снижения цен на картофель (на 3,3 %), - сообщает Бурятстат.



За январь-май 2018 года из продукции животноводства более всего произошло повышение цен на молоко сырое (на 4,6 %), разведение свиней (на 3,0 %) и крупного рогатого скота (на 2,9 %). Снижение цен произошло на яйцо куриное на 0,9 %.



- Из продукции растениеводства повышение цен произошло на выращивание зерновых культур (на 3,3 %) и овощей (на 25,4 %). Более всего из овощей подорожали капуста (на 31,5 %), свекла столовая (на 20,6 %), морковь (на 14,0 %). Цены на картофель снизились на 8,7 %, - уточнили в Бурятстате.

