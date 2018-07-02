Крематорий за миллион построят в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском депутаты утвердили строительство крематория для уничтожения биологических отходов



На эти цели из городского бюджета будет выделено порядка 1 млн рублей. Освоить денежные средства планируется в 2018 году.



Построен крематорий будет в районе городского кладбища, сообщает пресс-служба администрации Усолья-Сибирского.





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