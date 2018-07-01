Иркутская компания инвестирует 18 млрд рублей в три месторождения в Бурятии

Иркутская добывающая компания «Друза» инвестирует до 2026 года 18 млрд рублей в разработку месторождений флюорита, кварца и золота в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства



- ООО «Друза» намерено вложить 18 млрд рублей в разработку Эгитинского месторождения флюорита, Урда-Гарганского месторождения кварца, Зун-Оспинского месторождения золота. В декабре 2017 года ООО «Друза» и правительство Бурятии заключили инвестиционное соглашение о реализации проекта по освоению Эгитинского месторождения, на реализацию которого планируется направить 1,7 млрд рублей, что позволит создать свыше 600 новых рабочих мест, - сообщили в пресс-службе.



Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что порядка 1,7 млрд рублей (из суммы 18 млрд рублей) будет инвестировано в ближайшие два года.



- Компания уже зарегистрировала бурятского резидента [для работы на Эгитинском месторождении флюорита], - добавил глава региона.



Компания «Друза» - одна из основных золотодобывающих компаний, осуществляющих деятельность на территории Бодайбинского района Иркутской области. Эгитинское месторождение расположено на территории Еравнинского района Бурятии, с запасами флюорита в 1,6 млн тонн. Флюорит, или паликовый шпат - минерал, используемый в металлургии, химической промышленности, керамическом производстве, оптике, сообщает ТАСС.

