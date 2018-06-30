В 2017 году в Бурятии бесплатно предоставлено 562 земельных участка, из них 293 - многодетным семьям
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов во время отчёта о работе правительства за 2017 года.
- Ведётся и будет продолжена работа по решению проблемы самовольного строительства. В 2017 году по инициативе правительства был внесён ряд поправок в республиканский закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности». Теперь для оформления земельного участка гражданину необходимо предоставить лишь один документ, исключено обязательное условие о наличии прописки. Ранее все эти документы гражданин должен был предоставить в совокупности. Также предусмотрена возможность предоставления участков для ведения личного подсобного хозяйства в зонах сельскохозяйственного использования, - напомнил глава Бурятии.
Также была установлена санитарно-защитная зона ПАО «Бурятнефтепродукт» и ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика».
С филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» достигнуто соглашение о согласовании размещения в границах охранных зон линий электропередач фактически существующих зданий и сооружений при соблюдении гражданами условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
Достигнуто соглашение о предоставлении земельных участков, расположенных в границах от 0 до 50 м от линий железнодорожного транспорта в соответствии с заключением ВСЖД.
- Благодаря этому права на земельные участки и дома смогли оформить граждане, проживающие в микрорайонах Южный, Солдатский, Площадка, Матросова, Левый Берег, по ул. Бабушкина, ул. Заовражная и других микрорайонах города, - уточнил Алексей Цыденов.
За год в Бурятии выдали больше 500 бесплатных участков
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