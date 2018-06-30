В связи с ростом инвестиционной активности в 2017 году в Бурятии наметилось оживление на строительном рынке
Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время отчёта в Народном Хурале о работе правительства за прошлый год.
По словам главы, объём работ в строительной отрасли составил 27,7 млрд рублей, что на 17,5% выше уровня 2016 года. В 2017 году выполнялось строительство и проектирование 73 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. За год было введено в эксплуатацию 29 объектов.
- При этом сохраняются проблемы в секторе жилищного строительства. В 2017 году на территории Бурятии построено и введено в эксплуатацию 259,6 тыс. кв. м. жилья, что на 22 % ниже уровня 2016 года. В 2018 году мы планируем увеличить объемы ввода жилья на 5,6% - до 274 тыс. кв. метров, - отметил Алексей Цыденов.
В 2017 году на 21,1% вырос объём выданных ипотечных жилищных кредитов.
Глава Бурятии: «Наметилось оживление на строительном рынке»
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