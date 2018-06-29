Запущен регулярный авиарейс Шеньян – Иркутск

Китайская авиакомпания China Southern Airlines («Китайские южные авиалинии») в четверг начала выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Шеньян



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».



Рейсы в Шеньян будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. На маршруте задействовано воздушное судно А320, рассчитанное на 150 пассажиров. Время в пути составляет три часа.



Шэньян — крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин.



China Southern Airlines ежедневно отправляет свыше 2 тысяч рейсов в 208 пунктов назначения в 40 странах и регионах мира.



Согласно представителям China Southern Airlines, Иркутск является «одним из самых популярных направлений среди китайских туристов».



