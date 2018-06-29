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Запущен регулярный авиарейс Шеньян – Иркутск

Запущен регулярный авиарейс Шеньян – Иркутск
Экономика,  Фото:pixabay.com
Китайская авиакомпания China Southern Airlines («Китайские южные авиалинии») в четверг начала выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Шеньян

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Рейсы в Шеньян будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. На маршруте задействовано воздушное судно А320, рассчитанное на 150 пассажиров. Время в пути составляет три часа.

Шэньян — крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин.

China Southern Airlines ежедневно отправляет свыше 2 тысяч рейсов в 208 пунктов назначения в 40 странах и регионах мира.

Согласно представителям China Southern Airlines, Иркутск является «одним из самых популярных направлений среди китайских туристов».

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