Китайская авиакомпания China Southern Airlines («Китайские южные авиалинии») в четверг начала выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Шеньян
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Рейсы в Шеньян будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. На маршруте задействовано воздушное судно А320, рассчитанное на 150 пассажиров. Время в пути составляет три часа.
Шэньян — крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин.
China Southern Airlines ежедневно отправляет свыше 2 тысяч рейсов в 208 пунктов назначения в 40 странах и регионах мира.
Согласно представителям China Southern Airlines, Иркутск является «одним из самых популярных направлений среди китайских туристов».
Запущен регулярный авиарейс Шеньян – Иркутск
Экономика, Фото:
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