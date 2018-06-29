В Улан-Удэ подорожал картофель

Дешевеют другие овощи



По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен отмечен на картофель на 1,32 руб. или 4,5 %, морковь на 0,84 руб. или 2,1 %, пшено на 0,50 руб. или 1,4 %. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.



Наибольшее снижение цен отмечено на овощи (капусту, лук, огурцы, помидоры) в среднем на 3,81 руб. или 4,7 %, соль поваренную пищевую на 0,56 руб. или 4,2 %, яйцо куриное на 1,46 руб. или 2,6 %, крупу гречневую на 0,70 руб. или 2 %.



В Чита наибольший рост цен наблюдался на крупу гречневую на 2,32 руб. или 7,9 %, пшено на 2,41 руб. или 6,3 %, овощи (картофель, капусту, морковь, помидоры) в среднем на 1,82 руб. или 3,4 %, сахар на 1,23 руб. или 2,9 %. Наибольшее снижение цен отмечено на яйцо куриное на 5,08 руб. или 7,9 %, огурцы на 5,41 руб. или 5,2 %.



В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на картофель на 5,62 руб. или 16,9 %, свинину (кроме бескостного мяса) на 13,11 руб. или 4,7 %, крупу гречневую на 0,79 руб. или 2,4 %. Наибольшее снижение цен наблюдалось на овощи (капусту, лук, морковь, помидоры) в среднем на 2,80 руб. или 5,2 %, рыбу замороженную неразделанную на 2,84 руб. или 2,2 %.



